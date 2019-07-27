الفيضانات تودي بحياة 6 أشخاص جنوب اليمن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
لقي 6 يمنيين، على الأقل، مصارعهم، نتيجة الفيضانات والسيول التي اجتاحت معظم جنوبي البلاد .
وقالت مصادر محلية، اليوم السبت، إن ثلاثة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين في محافظتي أبين وشبوة، نتيجة هطول أمطار غزيرة على مدار الـ24 ساعة الماضية.
واشارت الى أن الأمطار الوحلية أغرقت عشرات المزارع، وقطعت الطرق، وجرفت سيارات وماشية في أجزاء من كلتي المحافظتين.
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