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اغتيال جندي في تعز برصاص مسلحين مجهولين

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أفادت مصادر محلية في  تعز عن قيام مسحلين مجهولين باغتيال جندي في شارع التحرير وسط المدينة.

وذكرت المصادر إن مسلحین مجھولین أطلقوا النار على أحد منسوبي اللواء 22 میكا ویدعى محمد عابد فجر الیوم جوار مستشفى العباس في شارع التحریر الاسفل، ما أدى إلى مقتلھ على الفور فیما لاذ المسلحون بالفرار.

ولم ترد معلومات عن خلفيات المسلحين أو ملابسات الحادثة.

وتعاني المدينة من حصار منذ اربعة سنوات تدهور معها الحالة الانسانية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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