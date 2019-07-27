حضرموت على صفيح ساخن.. وتطالب برحيل الوزير الرعيني من المحافظة

شهدت مدينة المكلا صباح اليوم السبت، وقفة احتجاجية امام فندق رمادا شارك فيها عدد من أبناء محافظة حضرموت. ورفع المحتجون اعلام الدولة الجنوبية ولافتات تؤيد حق الجنوبيين في استعادة دولتهم . وهتف المحتجون مطالبين برحيل وزيرالدولة لشؤون مخرجات الحوار الإخونجي ياسر الرعيني. وعبر المتظاهرون عن رفضهم الشديد لجولة وزير حزب الإصلاح للترويج لمخرجات الحوار اليمني الذي يرفضه الجنوبيون وهدد المحتجون برفع مستوى الاحتجاجات الشعبية في حالة عدم الاستجابة للمطالب الشعبية الجنوبية ومغادرة الوزير ارض حضرموت مؤكدين ان لا مكان له هنا وان عليه المغادرة فورا.

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