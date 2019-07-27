جمال مُحسن يكشف.. كيف نُحافظ على آثار اليمن ؟

كشف الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، خلال مدااخلة هاتفية مع فضائية النيل للأخبار المصرية، ترأس مروان دماج وزير الثقافة "فريق بحث" لرصد محاولات نهب وسرقة الآثار فى الكثير من المناطق اليمنية، منذ اندلاع الحرب، مُضيفاً أن الفريق يبحث خلال الأيام الحالية والقادمة، بالتنسيق مع منظمة اليونسكو والصندوق العالمي للحفاظ على الآثار؛ عملية إعادة الآثار المنهوبة، فضلاً عن ترميم ما تم تدميره.

وأضاف رئيس تحرير الخليج 365، خلال حديثه، أن اليمن خسر الكثير من الآثار، نتيجة الصراع الدائم، ونوايا الحوثيين الخبيثة، لافتاً إلى بدء المرحلة الأولي لترميم ما نتج عن الحرب فى تعز.



واستكمل مُحسن، المرحلة الأولى بدأت بالفعل وستنتهي ديسمبر 2019، لكن الميزانية ضعيفة، مُطالباً بتكثيف دور المنظمات فى إعادة الآثار.

وطالب رئيس تحرير الخليج 365 بضرورة تكثيف دور الإعلام فى تغطية الأحداث وتوعية المواطنين.

