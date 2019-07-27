مليشيا الحوثي تختطف 5 نساء في نقطة تفتيش برداع

أفادت مصادر محلية عن قيام مليشيا الحوثي باختطاف خمس نساء في نقطة تفتيش بمدينة رداع بمحافظة البيضاء.
وذكرت المصادر أن عناصر الميليشيا الحوثية استوقفت حافلة نقل جماعي، قادمة من صنعاء، في نقطة "أبوهاشم"، بمدينة رداع، وأجبرت خمس نساء مسافرات على النزول من على متن الحافلة.
وأوضحت أن المليشيا اقتادت النساء المختطفات إلى أحد سجونها السرية في محافظة البيضاء.
في حين أدانت منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري، جريمة اختطاف النساء من جانب ميليشيا الحوثي، في محافظة البيضاء.
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