وفاة شخص وفقدان آخر وتضرر عدة منازل جراء تدفق للسيول في شبوة

توفى شخص، وفقد أخر، وتضررت عدة منازل، جراء هطول أمطار غزيرة على محافظة شبوة، منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم السبت.
وقالت مصادر محلية إن الأمطار أدت إلى تدفق السيول في بعض الأودية، وتسببت بوفاة الشاب محمد صالح لعرم، وفقدان الشاب الشاب عمار القاري، وتهدم منازل ومحاصرة أخرى في وادي خورة ومرخة وكذلك جرف سيارة وبعض الأراضي الزراعية.
وشهدت اغلب مديريات محافظة شبوة امطار غزيرة مساء الجمعة وفجر اليوم السبت، ومن المتوقع استمرار هطول امطار غزيرة بحسب مراكز الطقس خلال اليومين القادمين على انحاء واسعة من المحافظة.
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