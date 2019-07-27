قوات الجيش الوطني تصد هجومين للميليشيا الحوثية في الحديدة

صدت قوات الجيش الوطني، أمس ، هجومين لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.
ووفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت" التابع للجيش الوطني، أن عناصر من ميليشيا الحوثي، حاولت مساء أمس، التقدم باتجاه مواقع الجيش الوطني، في أطراف مديرية التحيتا، إلا أن قوات الجيش رصدت تلك المحاولة وأفشلتها.
كما صدت قوات الجيش، هجوماً مماثلاً للميليشيا الحوثية، باتجاه منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي المحافظة ذاتها.
وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الانقلابية، فيما لاذ البقية بالفرار.
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