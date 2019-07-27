تراند اليوم : من قلب صنعاء .. شاهد محمد العرب الإعلامي الشهير يفاجئ الجميع ويكشف عن ’’مخطط خليجي’’ لـ ’’احتلال صنعاء’’ (صورة)

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن من قلب صنعاء .. شاهد محمد العرب الإعلامي الشهير يفاجئ الجميع ويكشف عن ’’مخطط خليجي’’ لـ ’’احتلال صنعاء’’ (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف الإعلامي الشهير محمد العرب عن مخطط خطير لدولة خليجية يستهدف احتلال أراض وممتلكات في العاصمة اليمنية صنعاء.

حيث نشر الاعلامي البحريني محمد العرب موفد قناتي العربية والحدث في اليمن معلموات ووثائق حول قيام شيخة من أسرة خليجية حاكمة بعمليات شراء ضخمة تهدف لاحتلال أراضي بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وقال العرب في سلسلة تغريدات على حساب في “تويتر” رصدها “نافذة اليمن” – “هذه الشيخة من ال ثاني اشترت امس ثلاث عمارات في صنعاء …؟.

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وأضاف “ماذا يريد تنظيم الحمدين الارهابي من اليمن.

ونشر وثيقة للشيخة القطرية التي اشترت 3 عمارات في صنعاء وقال “أملك كل المعلومات من خلال شرفاء صنعاء الذين يعرفون ان خطط قطر قذرة وقبيحة …؟"

وتابع “أخبروها ان اوراقها كاملة عندي بما فيها أوراق وكيل أعمالها الحوثي والسمسار الحوثي ايضا تبا لكم.

وأشار في تغريدة ضمن سلسلة تغريداته مدللا بوثيقة “هذه وثيقة من اصل 36 وثيقة سلمتها للجهات المختصة لان عملية الشراء تقع تحت طائلة القانون فهي اولا تمويل للارهاب وثانياً اغتصاب املاك يمنيين في سجون المليشات.