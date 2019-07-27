البرنامج السعودي يطلع على خطط تطوير قطاعات التربية والتعليم الفني بحضرموت

اطلع وفد من البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن برئاسة المهندس عبدالرحمن بن صالح الربع اختصاصي أول مشاريع بإدارة المشاريع والدراسات بالبرنامج اليوم على خطط تطوير قطاع التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني والنظافة والتحسين بمحافظة حضرموت بحضور وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس محمد أحمد العمودي.

واستمع الوفد السعودي إلى شرح مفصل من قبل مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت الدكتور عبدالباقي الحوثري ونائب مدير مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت الاستاذ صبري بارمادة وممثلين عن مكتبي التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني بوادي حضرموت إلى الصعوبات التي تواجه سير العملية التعلمية في حضرموت خلال الظروف التي تمر بها البلاد، لافتين إلى أن قطاع التربية والتعليم بالمحافظة يسعى لتنفيذ مشاريع بناء مدارس نموذجية وتنفيذ برامج وخطط تأهيل المعلمين وزيادة معارفهم وتوسيع خبراتهم إلى جانب الإسهام في طباعة الكتاب المدرسي، وكذا تأهيل وصيانة المعاهد المهنية والتقنية بالمحافظة وتزويدها بالأدوات والمعدات والأجهزة اللازمة لتطبيق الطلاب عليها، وبناء المعهد السمكي بمدينة الشحر والمعهد الحرفي بمدينة غيل باوزير.

جرى بعد ذلك استعراض احتياجات صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت من قبل مدير عام الصندوق المهندس فهمي بن شبراق وتقديمها للوفد السعودي والمتمثلة في توفير المعدات والآليات وصيانة بعض المرافق وتدريب وتأهيل العاملين بالصندوق وتطوير البناء المؤسسي له في جوانب الهيكلة وإعادة رسم السياسات واللوائح الخاصة به .