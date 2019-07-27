تضاعف معاناة سكان تعز بعد 5 سنوات حصار من قبل المليشيا

تتواصل معاناة المواطنين في محافظة تعز بالتزامن مع استمرار الحصار الذي يدخل عامه الخامس.
واضطر أبناء تعز، إلى قطع مسافة 4 ساعات على الأقل، للوصول إلى مدينة تعز من جهة الحوبان، بسبب الحصار الذي يفرضه الحوثيون على المدينة، بالرغم من أن المسافة لا تتجاوز 10 دقائق.
ويقوم المواطنون بالالتفاف عبر طرق بديله لكنه وعرة، ودائما تتسبب في وقوع حوادث.
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