حضرموت.. تفاصيل العثورة على جثة مجهولة في الريدة

عثر مواطنون بمدينة الريدة الشرقية على جثة لشخص مجهول بشاطئ رأس القاد بمنطقة العيق في مديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت.

وتم العثور على الجثة وعليها آثار التحلل بسبب مرور فترة زمنية عليها؛ الأمر الذي صعب من إمكانية التعرف على هوية صاحب الجثة وأسباب وفاته.

من جانبها سارعت فرق الأمن إلى مباشرة الواقعة برفقة أطباء من مستشفى الريدة الشرقية، حيث جرى جمع الجثة وأخذها لتحليلها واستكمال بقيه الإجراءت.

يذكر أن تلك الواقعة ليست الأولى التي يتم العثور فيها على جثة مجهولة بشواطئ الريدة الشرقية، فقد جرى العثور قبل عام على جثه شخص مجهول مكبل أقدامه على شاطئ رخميت.