إشارات واقعية.. ماذا بعد دفن الرئيس التونسي ؟ (تقرير)

يودّع التونسيون، اليوم السبت، الرئيس الباجي قائد السبسي، الذي سيوارى التراب في مقبرة الجلّاز وسط تونس العاصمة، في جنازة ينتظر أن تكون مهيبة وبحضور محلي وعربي ودولي واسع، مع تأكد حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ممثلًا أمير الكويت، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وملك الأردن عبدالله الثاني، وغيرهم.

ووفقًا لما نشره "العربي الجديد" فإن جثمان السبسي نٌقل أمس من المستشفى العسكري إلى قصر الرئاسة في قرطاج وسط استمرار حالة الهدوء السياسي والأمني التي اتسمت بها البلاد منذ إعلان خبر الوفاة الخميس، الأمر الذي عكس صلابة التجربة التونسية ونجاعة مؤسساتها ونضج طبقتها السياسية التي ميّزت بوضوح كبير بين الخلافات السياسية وبين حماية التجربة، في لحظة حساسة للغاية وفي غمرة خلافات سياسية وانتخابية.

وشهدت تونس أول من أمس انتقالاً سلمياً سلساً للسلطة في ظرف ساعات قليلة، ما أكد أن الديمقراطية التونسية اجتازت بنجاح اختبارًا جديدًا لها، وهو اختبار من الحجم الكبير، صوّر بوضوح التزام التونسيين، جميعهم وعلى اختلافهم، بدستورهم واللجوء إليه لفصل الخلافات.

ولم تنتظر رئاسة الجمهورية أكثر من دقائق معدودة لتنشر خبر وفاة السبسي، وهي إشارة بالغة على تماسك الدولة، وخصوصًا مؤسستيها العسكرية والأمنية، على الرغم من كل التهديدات الداخلية والإقليمية المتصاعدة، لتؤكد أن الوضع الأمني تحت السيطرة، ولا تحتاج وقتًا إضافيًا لتتهيأ لإدارة أزمة مماثلة.

وتأكد ذلك بعد انتشار الخبر، إذ استمرت الحياة بوتيرة عادية في كل أرجاء تونس ولغاية ساعات الليل المتأخرة وفي اليوم الذي تلاه. وعملت أمس الجمعة كل المؤسسات العامة والخاصة بشكل عادي من دون أي ارتباك أو تغيير في برامجها، مع العلم أن هذا ما حدث أيضًا في الأيام التي تلت مباشرة قيام الثورة، واشتغلت الإدارات والأسواق بشكل عادي جدًا ولم تتعطل مصالح المواطنين، ما يعكس صلابة الإدارة التونسية وعمق تجربتها.

وبسرعة قياسية وفي ظرف زمني قصير، اجتمع رئيس البرلمان محمد الناصر برئيس الحكومة يوسف الشاهد، ودعا مكتب البرلمان للانعقاد وحكّم الفصول الدستورية وتلا اليمين الدستورية ليصبح رئيسًا مؤقتًا من دون أي فراغ في المنصب، واجتمع بوزراء الدفاع والداخلية والعدل، ثم بهيئة الانتخابات لبحث التغييرات الممكنة.