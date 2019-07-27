البرنامج السعودي يواصل تدشين المشاريع في قطاع التربية والتعليم في حضرموت

يواصل البرنامج السعودي للتنمية والاعمار تدشين المشاريع في حضرموت حيث اطلع وفد من البرنامج برئاسة المهندس عبدالرحمن بن صالح الربع اختصاصي أول مشاريع بإدارة المشاريع والدراسات بالبرنامج اليوم على خطط تطوير قطاع التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني والنظافة والتحسين بمحافظة حضرموت.

وحضر كلا من وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس محمد أحمد العمودي واستمع الوفد السعودي إلى شرح مفصل The post البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يطلع على خطط تطوير قطاعات التربية والتعليم الفني والنظافة والتحسين بحضرموت .