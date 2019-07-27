الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

البرنامج السعودي يواصل تدشين المشاريع في قطاع التربية والتعليم في حضرموت

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يواصل البرنامج السعودي للتنمية والاعمار تدشين المشاريع في حضرموت حيث اطلع وفد من البرنامج برئاسة المهندس عبدالرحمن بن صالح الربع اختصاصي أول مشاريع بإدارة المشاريع والدراسات بالبرنامج اليوم على خطط تطوير قطاع التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني والنظافة والتحسين بمحافظة حضرموت.

وحضر كلا من وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس محمد أحمد العمودي واستمع الوفد السعودي إلى شرح مفصل The post البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يطلع على خطط تطوير قطاعات التربية والتعليم الفني والنظافة والتحسين بحضرموت .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرنامج السعودي يواصل تدشين المشاريع في قطاع التربية والتعليم في حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا