أمطار غزيرة غير مسبوقة في الروضة بشبوة

هطلت امطار غزيرة وكثيفة في معظم مناطق مديرية الروضة بمشبوة ظلت خلال يوم امس الجمعة واليوم.

وقال سكان إن السيول ما تزال تتدفق في وادي عمقين أحد أكبر أودية محافظة شبوة و الذي يصب في وادي ميفعة و يتوقع وصول سيل وادي عمقين إلى البحر العربي.

وحذروا المواطنين من توخي الحذر وعدم المرور في الوادي خلال الساعات القادمة . و يمر وادي عمقين بمناطق الروضة و الحوطة و عزان .