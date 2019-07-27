مسؤول: ما تقوم به مليشيا الحوثي سرقة مفضوحة بحجة مصادرة عملية جديدة

قال وزير الاعلام معمر الارياني إن إقدام المليشيا الحوثية على مداهمة محلات الصرافة والمحال والمجمعات التجارية ومصادرة ملايين الريالات يوميا بحجة أنها "طبعة جديدة" سرقة ونهباً منظماً لا تقدم عليه سوى العصابات والمافيا، ويشير للوضع القاتم الذي يعيشه رجال المال والأعمال والقطاع الخاص والمواطنون في مناطق سيطرة المليشيا".

وذكر الإرياني، في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "هذه الممارسات الإجرامية والتضييق على النشاط الاقتصادي والتي تطورت بشكل مطرد مؤخراً في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، تندرج ضمن سياسات التجويع والإفقار المتعمد للمواطنين، وشل الحياة الاقتصادية ومراكمة العاطلين عن العمل لدفعهم للقتال في صفوف المليشيا كخيار أخير لتأمين قوت أسرهم".

وأضاف: "ندين هذه الممارسات الإجرامية، ونحمل كافة المتورطين فيها المسئولية الجنائية باعتبارها جرائم سطو بالقوة والإكراه يعاقب عليها القانون".

وطالب الوزير الإرياني المجتمع الدولي وفي المقدمة المبعوث الخاص لليمن سرعة التحرك لوقف هذه الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية.