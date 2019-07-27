استشهاد جندي من قوات الحزام في عدن

أفادت مصادر محلية عن استشهاد جندي من قوات الحزام الامني في دارس سعد بمدينة عدن. وذكر المصدر ان مسلحين يستقلون دراجة نارية فتحوا النار على الجندي سمير نواز بالقرب من مسجد داؤود بدار سعد. والجندي سمير نواز يعمل في قوات الدعم والاسناد أمن الدائرة الصحية مستشفى الجمهورية واغتيل من قبل مجهولين على متن دراجة نارية في منطقة دار سعد بالقرب من مسجد داؤود.

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