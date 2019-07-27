البيضاء: إصابة طفلين في قصف حوثي على إحدى قرى "الزاهر"

أصيب، طفلان شقيقان، بحروح مختلفة، اليوم الجمعة، في قصف لمليشيا الحوثي، على إحدى القرى الآهلة بالسكان، في مديرية الزاهر، بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، بمديرية الزاهر، إن الطفل "سلمان محمد حسين العروي الحميقاني"، وشقيقته، أصيبا، اليوم الجمعة بإصابات مختلفة في أنحاء متفرقة من جسديهما؛ وذلك بشظايا قذيفة أطلقتها مليشيات الحوثي الانقلابية من عربة BMB سقطت في منزلهما الكائن بمنطقة عينه، الآهله بالسكان، وذلك في إحدى قرى عزلة آل برمان بمديرية الزاهر.

الجدير بالذكر أن المئات من الأطفال والنساء والمدنيين، استشهدوا وجرحوا طيلة الخمس السنوات الماضية؛ نتيجة استمرار القصف العشوائي الهمجي للميليشيات الحوثية الإنقلابية المدعومة إيرانيا، على المناطق الآهله بالسكان في المديرية.