تراند اليوم : " ملك دولة خليجية" يرتكب أعمالاً مفاجئة.. وقرار صارم من الديوان الملكي بحقه .. (شاهد)

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن " ملك دولة خليجية" يرتكب أعمالاً مفاجئة.. وقرار صارم من الديوان الملكي بحقه .. (شاهد) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أصدرت محكمة التمييز في دولة الكويت، أمس الخميس، حكمًا على مواطن قام بانتحال صفة زعيم دولة خليجية على مواقع التواصل "تويتر"، كما قام بنشر صور عارية لفتيات للتشهير بهن وابتزازهن.

وقضت المحكمة الكويتية على المواطن بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه 3 آلاف دينار (9,900 دولار)، وذلك لإدارته حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وابتزازه فتيات بنشر صورهن والتشهير بهن والاحتيال عليهن بمبالغ مالية، بحسب ما أوردته صحيفة "الأنباء" الكويتية.

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وأوضحت الصحيفة أن المتهم سبقت تبرئته في قضايا أمن دولة، بعد أن كان متهمًا بإذاعة أخبار كاذبة والإساءة لرموز الدولة وانتحال صفة زعيم دولة خليجية على موقع التواصل "تويتر" أيضًا.

وقام المتهم بفبركة صور مخلة بالآداب لفتيات ونسبها إليهن، كما قام بتوجيه الشتائم للفتيات المجني عليهن عبر مواقع التواصل.