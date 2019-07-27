شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن انهيار جنوني للريال اليمني اليوم الجمعة .. الدولار يتجاوز حاجز ال580 ، والسعودي يصل إلى هذا الحد .. «اسعار الصرف» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انهيار جنوني للريال اليمني اليوم الجمعة .. الدولار يتجاوز حاجز ال580 ، والسعودي يصل إلى هذا الحد .. «اسعار الصرف» 2019/07/27 الساعة 12:06 ص افاد مصدر مصرفي قبل قليل لـ"سمابرس" وقبل ختام مساء الجمعة آخر اسعار صرف الدولار والريال السعودي أمام الريال اليمني في صنعاء . اسعار الصرف الان البيع Advertisements الدولار-578 الريال السعودي -151 الشراء الدولار-581 الريال السعودي -153

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