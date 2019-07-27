عاجـــل : السعودية تصدم الجميع وتعلن منع الحجاج القادمين من هذة الدولة دخول المملكة .. ليست قطر !!!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - السعودية تصدم الجميع وتعلن منع الحجاج القادمين من هذة الدولة دخول المملكة .. ليست قطر !!!

قررت السلطات السعودية، منع دخول المسافرين القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أراضيها، خوفا من تفشي وباء إيبولا خلال موسم الحج الشهر المقبل.

وجاءت خطوة المنع في بيان نشرته وزارة الخارجية السعودية،بعد قرار منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إعلان حالة طوارئ دولية جراء تفشي الوباء.

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وأكد البيان أن "منح تأشيرات الدخول للأشخاص القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية قد توقف للحفاظ على سلامة الحجاج".

وحصد الوباء أرواح 1700 شخص منذ الإعلان عن تفشيه السنة الماضية. يذكر أن 3% من سكان الكونغو مسلمون، فيما يشكل الحجاج من دول إفريقيا جنوب الصحراء 10% من مجموع أكثر من مليوني حاج يزورون البقاع المقدسة سنويا.

وكانت السلطات السعودية أوقفت منح التأشيرات لمواطني دول غينيا وسيراليون وليبيريا، أثناء تفشي إيبولا (بين سنتي 2014 و2016) ما تسبب حينها بوفاة 11 ألف شخص.