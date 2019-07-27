منذ عدة أيام.. مياه الصرف الصحي تغرق سوق "السنينة" بصنعاء

شكى مواطنون في "حي السنية"، وسط العاصمة "صنعاء"، من تفاقم كارثة "مياه الصرف الصحي"، والتي تملأ شوارع الحي منذ مايقارب أسبوع وحتى اللحظة.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن مياه 'الصرف الصحي" تملأ شوارع سوق "حي السنينة" منذ أسبوع وحتى اللحظة؛ وذلك بسبب تعرض شبكة المجاري للتخريب، في ظل غياب تام لدور السلطات المحلية المتمثلة بسلطة الأمر الواقع "الحوثيين".

وأوضحت المصادر، أن مياه "الصرف الصحي" تسببت بعزوف غالبية المواطنين عن دخول السوق؛ بسبب الروائح الكريهة التي باتت تملأ المكان، وتوقف غالبية أصحاب البسطات، والباعة المتجولين عن العمل.

يذكر أن "مياه الصرف الصحي" باتت تهدد العديد من الأحياء السكنية، والأسواق الشعبية بصنعاء؛ نتيجة انهيار شبكة "الصرف الصحي" في مناطق واسعة في العاصمة "صنعاء" القابعة تحت سيطرة "الميليشيات الحوثية" منذ سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن مياه الصرف الصحي" تساهم في إنتشار العديد من الأمراض والأوبئة في صفوف المواطنين، بالإضافة إلى الخسائر المادية لدى الكثير من أصحاب المحلات التجارية والباعة المتجولين في شوارع وأحياء العاصمة "صنعاء".