البيضاء: قوات الأمن تضبط شحنة حشيش كانت في طريقها للمليشيا الحوثية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة البيضاء، اليوم الجمعة، القبض على كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر كانت في طريقها لميلشيا الحوثي الانقلابية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية(سبأ)" عن مصدر أمني قوله، إن أفراد من قوات الأمن الخاصة في نقطة القردعي بمنطقة قانية تمكنوا من ضبط سيارة نوع صالون، وهي تحمل شحنة كبيرة من الحشيش المخدر مخبأه في برميل بترول كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية".

وأضاف المصدر "أن هذه العملية ليست الأولى من نوعها بل سبقتها عمليات متعددة تم من خلالها ضبط مئات الكيلوهات من الحشيش المخدر كانت في طريقها الى المليشيا الحوثية".

وأشار إلى إن قيادة قوات الأمن الخاصة باشرت بتحرير محاضر الضبط والتوثيق وقامت بإرسال المتهمين وجميع المضبوطات إلى الأجهزة المختصة لاستكمال التحقيقات وتحويلهم للقضاء.

