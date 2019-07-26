تراند اليوم : ورد الآن : تهديد من عيدروس الزبيدي لـ السعودية بتنفيذ هذة الخطوات..شاهد

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : تهديد من عيدروس الزبيدي لـ السعودية بتنفيذ هذة الخطوات..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تهديد من عيدروس الزبيدي لـ السعودية بتنفيذ هذة الخطوات..شاهد



Advertisements

قال الصحافي أنيس منصور في منشور على حائطه ب تويتر تابعها هناعدن أن ‏احد أدوات إعلام الامارات ورئيس مركز ممول من الامارات وصديق وفِي مع هاني بن بريك يدعى حسين حنشي يتحدث بلغة نارية ومقاومة اَي تواجد سعودي في العاصمة عدن ويعلن استعداده للقتال والعودة للجبال

واختتم قائلا وللعلم هذا مش كلامه ولكنه كلام الممول في إشارة إلى الإمارات.