شكرا لقرائتكم خبر عن العمل السعودية تقر سعودة وتوطين مهن جديدة ابتداء من هذا التاريخ …تعرف على هذه المهن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي، قراراً بتوطين عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع الإيواء السياحي، بدءاً من الأول من جمادى الأولى المقبل للمهن التشغيلية والتخصصية، و1/ 11/ 1441هـ للمشرفين ومساعدي المدراء، و1/ 5/ 1442هـ للمدراء.

وشمل قرار التوطين الفنادق المصنفة بمستوى 3 نجوم فأعلى، المنتجعات، الشقق الفندقية، والفلل الفندقية المصنفة بمستوى 4 نجوم فأعلى.

وطبقاً للقرار، يُقصر العمل على السعوديين والسعوديات بنسبة 100% في الإدارات التالية وما يتبعها من وحدات فرعية وهي: (الحجوزات، المشتريات، التسويق، المكاتب الأمامية)، باستثناء المهن التالية (حامل الحقائب، عامل صف السيارات، السائق، البواب).

كما يُقصر العمل على السعوديين والسعوديات بنسبة 100% في مهن: (نائب مدير فندق، مساعد مدير إدارة تقنية المعلومات، مدير إدارة ومساعد مدير إدارة المبيعات، مندوب وإداري وممثل المبيعات، مشرف النادي الصحي، مشرف خدمات عامة في فندق، كاتب استلام بضائع، مستلم طلبات خدمة الغرف، مضيف مطعم أو مقهى، كاتب استعلامات سياحية، سكرتير تنفيذي، كاتب إداري عام، موظف إداري، منسق إدارة).

ولا تقل نسبة التوطين عن 70% في مهنتي (مدير مبيعات ومدير مبيعات المناسبات والمؤتمرات)، ولا يقل عدد السعوديين عن موظف واحد في المهن التالية -إن وجدت- لكل منشأة: (مشرف أغذية ومشروبات، مشرف خدمة الغرف، مشرف قسم الحفلات، مشرف مغسلة)، طبقاً لما بينه القرار.

وحظر الوزير على أصحاب العمل استقدام أو نقل خدمات أو إسناد العمل أو استخدام العمالة الوافدة للمهن المذكورة في القرار، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، مشدداً على أن المنشأة التي تخالف هذا القرار ستطبق بحقها عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو السعوديات.