شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب هجوم فاشل بالحديدة.. مقتل وإصابة 22 من مليشيات الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر محلية بمقتل وإصابة 22 عنصرا من ميلشيات الحوثي جراء هجمات ومحاولات تسلل فاشلة نفذتها في مدينة ومحافظة الحديدة غربي البلاد، ضمن سلسلة خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية.

وبحسب مصاد محلية فإن المليشيات الحوثية حاولت اقتحام واحتلال مستشفى 22 مايو والأحياء السكنية المجاورة في شارع الخمسين بالحديدة .

وأضافت أن عددا من عناصر الميليشيات سقط بين قتيل وجريح في مديرية التحيتا جنوب الحديدة من جراء محاولة تسلل فاشلة صوب مركز المديرية، مشيرة إلى أن المليشيات الحوثية فرضت حالة طوارئ بالمستشفيات، لاستقبال قتلاها وجرحاها وسط تكتم شديد.

وفي محافظة صعدة شمالي اليمن.. تمكن الجيش اليمني من قتل عدد من مليشيات الحوثي، وتدمير آليات لهم بمديرية “كتاف” بالمحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بسبب هجوم فاشل بالحديدة.. مقتل وإصابة 22 من مليشيات الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.