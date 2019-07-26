شكرا لقرائتكم خبر عن ”الأرصاد” يوجه دعوة هامة لليمنيين بهذه المحافظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، بهطول أمطار متفاوتة الشدة على معظم مناطق الجمهورية اليمنية خلال الـ24 الساعة القادمة . ودعا المركز الوطني للأرصاد في نشرته الجوية، اطلع عليها المشهد اليمني، المواطنين وسائقي المركبات إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم استخدم الهواتف النقالة أثناء هطول…

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