لواء عسكري بتعز يوقف حملة ” الضنك”

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عدن - ياسمين التهامي - تستمر أسعار صرف العملات الأجنبية ارتفاعها مقابل الريال اليمني، في تعاملاته مساء اليوم الجمعة.
هذا وحذر خبراء اقتصاديين من قرب نفاذ الوديعة السعودية، وتأثير ذلك على انهيار العملة في الفترة القادمة، في حال استمر الفساد وعدم وجود إصلاحات حقيقية.
وكانت أسعار الصرف للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني، مساء اليوم الجمعة الموافق 26 يوليو 2019م، على النحو التالي:
العملة سعر البيع سعر الشراء
سعر الدولار الأمريكي` 578 583
سعر الريال السعودي 152 153
سعر الدرهم الإماراتي 153 155
أسعار اليورو الأوروبي 627 630
أسعار الجنيه الاسترليني 714 720
أسعار الدولار الكندي 413 417
سعر جنيه مصري 29 30
سعر الريال القطري 137 141
سعر الدينار الكويتي 1651 1702
أسعار الريال العماني 1455 1480
أسعار الدينار الأردني 759 764
أسعار الدينار البحريني 1429 1458
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