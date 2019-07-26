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لواء عسكري بتعز يوقف حملة ” الضنك”

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عدن - ياسمين التهامي - تستمر أسعار صرف العملات الأجنبية ارتفاعها مقابل الريال اليمني، في تعاملاته مساء اليوم الجمعة.

هذا وحذر خبراء اقتصاديين من قرب نفاذ الوديعة ، وتأثير ذلك على انهيار العملة في الفترة القادمة، في حال استمر الفساد وعدم وجود إصلاحات حقيقية.

وكانت أسعار الصرف للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني، مساء اليوم الجمعة الموافق 26 يوليو 2019م، على النحو التالي:

العملة                       سعر البيع        سعر الشراء
سعر الدولار الأمريكي`    578              583
سعر الريال السعودي       152               153
سعر الدرهم الإماراتي     153               155
أسعار اليورو الأوروبي   627               630
أسعار الجنيه الاسترليني   714              720
أسعار الدولار الكندي      413              417
سعر جنيه مصري         29                30
سعر الريال القطري       137                141
سعر الدينار الكويتي    1651               1702
أسعار الريال العماني    1455               1480
أسعار الدينار الأردني    759               764
أسعار الدينار البحريني    1429           1458
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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