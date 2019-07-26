شكرا لقرائتكم خبر عن إب تسقط في الفوضى وانتشار للقتل في معظم المديريات ..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد محافظة إب الخاضعة لسلطات الحوثيين فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع لجرائم القتل والجرائم الجنائية.

وقالت مصادر محلية إن عدد من مديريات المحافظة شهدت عمليات قتل سقط فيها عدد من المدنيين.

وأكدت المصادر مقتل خمسة مواطنين في حوادث جنائية مختلفة شهدتها عدد من مديريات محافظة إب، وسط اليمن، خلال الساعات الماضية.

وكشفت المصادر عن مقتل مواطنين في مديرية السياني، جنوب إب، في حادثتين جنائيتن منفصلتين.



المصادر قالت أن المواطن “أحمد على اسكندر” قتل برصاص المسلح ” ب ع ع أ”، فيما قتل المواطن ” أحمد محمد الطيب” برصاص الجاني ” م ز أ ط”.



وفي مديرية الظهار ـ مركز المحافظة ـ قتل المواطن” صبري علي احمد العماري ” برصاص مسلح يُدعى” ع أ ع ح” في خلاف شخصي.



وقتل المواطن ” حسن عبدالله الشعوري” برصاص المدعو ” ص ح أ ع” في ظروف وملابسات غامضة بمديرية حبيش شمال إب.



وشهدت مديرية الرضمة، شمال شرق إب، مقتل المواطن ” أحمد يحيى المرغمي” برصاص المدعو “مجاهد الصباحي” بعد يومين من مقتل مواطنين في خلافات على بئر ماء.



وارتفعت وتيرة الجرائم الجنائية في محافظة إب، مع انتشار السلاح والاحتراب الأهلي في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسلطات الحوثيين.

