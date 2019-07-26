شكرا لقرائتكم خبر عن خبر صادم للتربويين بمحافظة إب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر تربوية بمحافظة إب، اليوم الجمعة، أن منظمة “اليونيسف” أحرمت نصف مدارس المحافظة من الحافز المقرر صرف ما تبقى منه مطلع أغسطس المقبل.

وأوضحت المصادر في مناشدتها، تلقى “المشهد اليمني” نسخة منها، أن منظمة “اليونيسف” أحرمت 704 مدرسة في 19 مديرية بالمحافظة من الحافز النقدي الذي سيصرف من الـ 70 مليون دولار التي قدمتها السعودية والامارات كبدل مواصلات للتربويين بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي، و تتولى “اليونيسف” توزيعها.

وكان عدد من التربويين نظموا وقفة احتجاجية، أمس الخميس أمام الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء، للمطالبة بصرف رواتبهم المنهوبة منذ أكثر من 3 سنوات، مستنكرين الصمت الأممي المخزي تجاه ما يعانيه الموظفين بسبب انقطاع رواتبهم.