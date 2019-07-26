شكرا لقرائتكم خبر عن رفض أكاديمي وشعبي لقرار حوثي.. جاء يكحلها أعماها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قوبل قرار حوثي وافقت عليه حكومة المليشيا غير المعترف بها في صنعاء، برفض أكاديمي وشعبي وتربوي واسع؛ حاله حال “عمياء تخضب مجنونة”، مع الاعتذار للمثل الشعبي.

وأكدت مصادر تربوية وأكاديمية وشعبية لـ”المشهد اليمني” رفضها المطلق لقرار التدريس الإلزامي لخريجي الثانوية والجامعات، لما سيترتب عليه من عواقب كارثية وخيمة على التعليم؛ المنهك أصلا بفعل عوامل عديدة، وخاصة في سنوات الحرب، وبالتالي سيكون كارثة على أبنائنا في المدارس الحكومية وظلم للمعلمين المتمرسين والاساسيين المحرومين من رواتبهم منذ أكثر من ثلاث سنوات؛ لذا فهو مشروع فاشل، ينطبق عليه المثل القائل “جاء يكحلها اعماها”.

وأوضحت المصادر بأنه وبدلا من مشروع التدريس الإلزامي لخريجي الثانوية العامة الذي يحتاج الى ميزانية إضافية، ينبغي الاهتمام بأجور ومرتبات المدرسين المتمرسين، لكون مخرجات الثانوية العامة، وخاصة في الأرياف، تعاني من ضعف بين و واضح وضوح الشمس في وسط النهار، حدا يصل إلى عدم امتلاك بعضهم لأسس القراءة والكتابة! فكيف يمكن لهؤلاء أن يكونوا مدرسين في مرحلة تمثل أهم مراحل التعليم؟ إلا إذا كنا نريد مزيدا من الأمية المتعلمة!

وتساءلت المصادر: هل تم استشارة المتخصصين من التربويين والأكاديميين وغيرهم قبل الموافقة على مثل هكذا قرار؟

مشيرين الى إن كان من بد لهذا القرار، فيمكن أن يكون مقصورا على الخريجين الجامعيين، الذين يعاني معظمهم من البطالة أصلا عند تخرجهم.

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ولفتوا الى أن مثل هكذا قرار كان متميز وضرورة خلال الفترة الماضية، أما الان فمخرجات الثانوية ضعيفة وسيكون حال التعليم، كما يقول المثل اليمني “عمياء تخضب مجنونة”، فيما قد يكون مجديا لو جعلت الخدمة هذه بعد الجامعة.

وكانت حكومة الحوثيين غير المعترف بها، وافقت الاربعاء الماضي، على مشروع القرار المقدم من شقيق زعيم المليشيا، يحيى الحوثي، المعين وزيرا للتربية والتعليم بشأن اعتماد الخدمة الإلزامية التدريسية لخريجي الثانوية العامة والجامعات.

ويهدف القرار إلى استكمال مخطط تسريح المعلمين والمعلمات، من وظائفهم الحكومية، ومصادرة مرتباتهم، والاستعاضة عنهم بالمتطوعين من عناصر المليشيا، وخريجي الثانوية، دون مقابل مادي.

وزعمت أن القرار يهدف إلى ”الاستفادة من طاقات وقدرات الشباب اليمني وإتاحة المجال أمامهم لتحقيق دورهم المبكر في خدمة وطنهم وتنمية روح المسؤولية والعمل الإيجابي لديهم تجاه مجتمعهم“.

وكانت اليمن في السنوات الماضية تعمل بقانون الخدمة الالزامية لخريجي الثانوية للمساعدة في الحد من الامية.