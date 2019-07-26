شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي مؤتمري ”يغازل” قيادات ”الخارج” و”الداخل” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تساءل قيادي مؤتمري، اليوم الجمعة، حول نوايا ومقاصد الاجتماعات واللقاءات التي تقوم بها بعض قيادات المؤتمر الشعبي العام في الخارج.

وقال عضو اللجنة العامة للمؤتمر، أحمد الكحلاني، في نشر على صفحته بالفيسبوك، رصده “المشهد اليمني” أن الاجتماعات أو التواصل الفردي أو اللقاءات التي يقوم بها بعض قيادات المؤتمر في الخارج – دون تشكيك في سلامة القصد والنوايا وأنما من باب اختلاف التقديرات وتعدد القراءات- هل هي تحركات ستقود للحفاظ على المؤتمر، وحدة كيان وريادةُ فعلٍ وتأثير وفاعليةُ، حضور استثنائي أم أنها قد تقود الى تمزيقه ولا سمح الله؟.

وأضاف الكحلاني: ومع اليقين القاطع بحسن النية عند الجميع وبأن الغرض كما هو الحفاظ على وحدة المؤتمر واستعادة فاعليته وتأثيره وحضوره والالتزام بنظامه الداخلي ولوائحه التنظيمية، فإن الذي يقودنا الى معرفة الغرض من ذلك !! هو ما سيتم عمله من اجراءات يحضر لها فإن كان سيتم الالتزام حقا بنظام المؤتمر ولوائحه فهي لاشك ستقود الى النجاة بالمزيد مما يكرس عوامل التوحد والحفاظ على هذا المكون الوطني العظيم، وان لم يتم!! فقد خربنا بيوتنا بأيدينا وسيتحمل المسئولية من عملها.

Advertisements

واشار الكحلاني الى انه صار مفهوما أن من هم في الداخل ومن هم في الخارج بان يتباينوا في الموقف السياسي لأن كل منهما يتواجد في بيئة سياسية مختلفة ومطلوب منها موقف سياسي واضح، والا لاقوا ما هو أسوأ.

وطالب الكحلاني من في الداخل بأن يعذروا من هم في الخارج ويعذر من هم في الخارج من في الداخل في الموقف السياسي، لكن تنظيمياً الكيان واحد والهيئات واحدة، وما يجب أن تتفهمه كل القيادات في الداخل والخارج وبعض الشر أهون من بعض، لأن النظام الداخلي لا يتضمن إلا قيادة واحدة وهيئات واحدة ومؤتمر واحد.

واعتبر الكحلاني أن أي حزب كالزجاج اذا انقسم لن يعود ويلتئم، و جميع قيادات المؤتمر في الخارج هي أمام مسؤولية تاريخية كبيرة فإن تحاورنا بيننا بهدوء وعقلانية وحرص على الوطن والمؤتمر فنحن سنُخرِج الاثنين الى بر الأمان وإن تعاملنا بالأقصاء والتشكيك أو بالاستقواء على بَعضنا وغلبت علينا الانانية والمصالح ولم نفكر الا في انفسنا ومواقعنا وما الذي سيجنيه كل منا فقد بوئنا بغضب من الله ورسوله وكل المؤتمريين.

جدير بالذكر أن اجتماع مؤتمري من المزمع اقامته غدا السبت في قبرص من قبل بعض القيادات بالخارج، في حين اعلنت قيادات الحزب بالدخل رفضها للاجتماع وما سيتمخض عنه من قرارات.