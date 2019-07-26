شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل التصفية والسحل للمليشيات ما زال مستمر.. و أحد كبار مشائخ سنحان كان ضحية اليوم! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت مليشيا الحوثي اليوم الجمعة بإقتحام منزل الشيخ محمد علي الحضرمي، أحد كبار مشائخ سنحان، ضمن سلسلة المداهمات والسحل التي تنفذها المليشيات بحق مشائخ طوق العاصمة صنعاء والقبائل المجاورة، وتم تفتيش منزله بالقوة ونهب ممتلكاته.

ويعتبر الشيخ الحضرمي احد القيادات البارزة في جماعة الحوثيين في منطقة سنحان، وقد أعلن إنظمامه للجماعة بعجد مقتل الرئيس السابق”صالح” على يد جماعة الحوثي الإرهابة، وقدم إثنين من أبنائه قربان للهاشميين بعد مقتلهم في جبهات القتال تحت رايتهم إلا أن هذه القربان لم تشفع له عند المليشيات.

وقال مصدر محلي “للمشهد اليمني” أن مليشيا الحوثي أقدمت على أقتحام منزل الشيخ الحضرمي بحجة أنه يمتلك أسلحة ومعدات عسكرية كبيرة حصل عليها من الرئيس السابق”صالح”، ويدخرها لمحاربتهم، فتم نهب كل المحتويات ولم ينجو حتى السلاح الشخصي للحضرمي من بطش المليشيات.

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وأضاف المصدر _ فضل عدم ذكر اسمه _ أن الحضرمي كان يعمل في الحماية الرئاسية للرئيس الصالح، وكان له مكانة مرموقة في الجيش آنذاك، ويحظى بالدعم الكبير من الأسرة الحاكمة. إلا أنه فضل التخلي عنهم والإلتحاق بالمليشيات في إنتفاضة ديسمبر 2017م التى دعا إليها الرئيس صالح لمواجة جماعة الحوثي الإرهابية.

ويأتي هذا ضمن سلسلة من الجرائم التي ترتكبها المليشيات بحق ابناء القبائل الشمالية، و مشائخ وضباط وأعيان كانت لهم مكانة في الجتمع قبل أن تسيطر جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء.

ويذكر أن جماعة الحوثي أقدمت في الأسبوع الماضي على سحل مشائخ في محافظة عمران منهم “مجاهد قشيرة، والوروري” وهم اليوم يواصلون جرائمهم بحق مشائخ الطوق بعد اقتحامهم لمنزل الحاضري أكبر مشائخ سنحان.

