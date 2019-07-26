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عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاهد بالصور .. اول ظهور لشقيق عيدروس الزبيدي بعد توليه هذا المنصب العسكري

قال قائد اللواء الثالث صاعقة بقيادة العميد محمد قاسم الزُبيدي لعدن تايم: ان تأسيس اللواء يأتي لدعم واسناد الجنوب، مشيرا الى ان قوات اللواء تم استقطابها من الجبهات لتدريبها ومن ثم العودة الى القتال في الجبهات بعد انتهاء فترة التدريب.



وأشار الزبيدي الى ان قوام اللواء 1000 فرد وهو يتبع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، مثمنا الدعم الذي قدمه التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات وخصوصا الجيش الاماراتي ونحن نشكرهم ونؤكد اننا معهم في خندق واحد.



وشهد معسكر رأس عباس في عدن الثلاثاء الماضي تخرج قوات ضاربة ضمن قوام اللواء الثالث صاعقة الذين تم تدريبهم على يد القوات السودانية، حيث تعد هذه الدفعة ١٣ ضمن قوات الدعم والإسناد.