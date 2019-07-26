’’بن سلمان’’ يصدم ’’اردوغان’’ ويفرض عقوبات اقتصادية ’’قاسية’’ على تركيا.. (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت تقارير صحفية تركية، أن السعودية تعمل منذ أسبوعين على تطبيق حظر جديد بشأن تركيا.

نشرت صحيفة " Yeniçağ" التركية تقريرا تزعم فيه قيام السعودية بحظر المنسوجات التركية منذ أكثر من أسبوعين.

وقالت الصحيفة التركية، إنها رصدت مئات الشاحنات التركية تقف على الحدود السعودية، وآلاف الطرود التركية المعلقة في المطارات، بعدما تم حظر دخول كافة منتجات المنسوجات التركية.

وزعمت الصحيفة التركية أن القرار صادر بحق المنتجات التركية فقط، وليس على منتجات المنسوجات من كل دول العالم.

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وكانت هيئة الغذاء والدواء السعودية، قد أصدرت قرارا بإيقاف منح "إذن الاستيراد" الخاص بالبيض الأوكراني والتركي والأردني، بدءا من يوم الاثنين الماضي حتى نهاية أغسطس/ أب المقبل، على خلفية فرض اشتراطات لاستيراد البيض.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن "قرار إيقاف منح إذن الاستيراد ارتبط بالشكاوى المرفوعة من قبل منتجي البيض الوطني، بعد استمرار تدفق البيض المستورد خلال الأيام الماضية، فضلا عن العمل على حماية المنتج الوطني، والحفاظ على استقرار السوق".

وقال نائب رئيس الجمعية التعاونية لمنتجي البيض خالد الحمودي، إن "الأيام الماضية شهدت دخول كميات كبيرة من البيض الأوكراني والتركي والأردني، فالشركات المستوردة تستغل الفترة الحالية لإغلاق السوق بكميات كبرى من البيض المستورد، والهيئة العامة للغذاء والدواء عمدت خلال الأيام الماضية إلى منح الشركات إذن استيراد استثنائي لإدخال بعض الكميات باعتبارها صفقات متعاقد عليها خلال الفترة الماضية".

تشهد العلاقات بين تركيا والسعودية توترا ملحوظا على خلفية قضايا عدة، على رأسها اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول، يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، على يد فريق أمني مكون من 15 شخصا قدموا من المملكة وعادوا إليها فور تنفيذ الجريمة.

وتوجه تركيا انتقادات مستمرة للسلطات السعودية بسبب أسلوب تعاملها مع مقتل خاشقجي، وتقول إن "المملكة لا تتعاون بالشكل المطلوب لتحديد ملابسات الجريمة ومحاسبة كل المسؤولين عن الاغتيال".

وفي الوقت الذي يمتنع فيه قادة البلدين في الأشهر الأخيرة عن أي تصريحات حادة ضد بعضهم البعض، أطلق ناشطون سعوديون حملة مدعومة من قبل بعض وسائل الإعلام ضد السياحة في تركيا.