شكرا لقرائتكم خبر عن لا يحدث هذا الا في تعز ...لواء عسكري ينهب معدات مكافحة حمى الضنك ومدير الصحة يستغيث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر مطلعة بمحافظة تعز، اليوم الجمعة، أن لواء عسكري أوقف حملة لمكافحة الضنك.

وأوضحت المصادر أن مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة، علق أعمال الجولة الثانية من حملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك، نتيجة اعتداء أفراد من اللواء 170 دفاع جوي على العمال الصحيين ونهب إحدى المرشات.

وقال مدير مكتب الصحة الدكتور عبدالرحيم السامعي، في رسالة بعثها إلى محافظ المحافظة نبيل شمسان، إن أفراداً تابعين للواء 170 دفاع جوي نهبوا مرشة ضبابية تكافح حمى الضنك، فجر اليوم، على عمال الصحة في منطقة المحوى بمديرية صالة.

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واشار السامعي، إلى أن العمال أوقفوا العمل في جولة الرش الثانية حتى إعادة المرشة، واتخاذ الإجراءات القانونية، كونها ليست المرة الأولى التي يتعرضون لاعتداءات جسدية ورمي بالحجارة.

وطالب السامعي المحافظ بإصدار توجيهات إلى قيادة المحور بضبط الجنود المنفلتين وإعادة المرشة المنهوبة وتوفير الحماية لعمال الصحة.

وتشهد محافظة تعز انتشارا لحمى الضنك، بما يهدد حياة الآلاف من سكان المدينة.