شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : وكالة الانباء "واس " تنشر تفاصيل المعارك الدائرة على الحدود بين الحوثيين والقوات السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، مقتل اثنين من جنودها على الحدود الجنوبية مع اليمن.

جاء هذا حسب خبر نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس) عن تقديم التعازي لأسرتي الجنديين والصلاة عليهما من قبل أمير منطقة الرياض بالإنابة.

وذكرت الوكالة إلى مقتل كلاً من ” وكيل رقيب سند بن صالح الصيعري” و “وكيل رقيب منصور بن عبدالله شراحيلي” – رحمهما الله – ، الذين قالت أنهما استُشهدا في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاع عن الدين والوطن

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ولم تذكر مزيدًا من التفاصيل حول ظروف أو زمن مقتلهما.

وتتواصل المعارك بين قوات التحالف والقوات السعودية مع مليشيا الحوثي الانقلابية على الحدود اليمنية السعودية وسط أنباء عن سقوط عدد من القتلى السعوديين في المواجهات التي شهدتها الحدود السعودية أمس الخميس.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، تقود الرياض تحالفًا عسكريًا لدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مليشيا الحوثي، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.