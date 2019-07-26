شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ايام من عودته من الرياض ...الكشف عن اسرار وخفايا زيارة الميسري الى السعودية ولقائه بولي العهد محمد بن سلمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اوضح مستشار وزير الداخلية الاستاذ احمد الدباني تفاصيل هامة عن زيارة المهندس احمد الميسري الى المملكة العربية السعودية. وقال مستشار وزير الداخلية احمد الدياني،في تصريح خاص ل”عدن الغد”:”ان الزيارة الوزير الى المملكة كانت ناجحة بكل المقاييس “. Advertisements واكد الدياني ان السعودية التزمت بدعم كافة القطاعات في وزارة الداخلية اليمنية موضحا ان عمل كبير ينتظر كافة قطاعات وزارة الداخلية. واشار الدياني الى ان الجانب السعودي التزم بدعم وتفعيل الوزارة بشكل افضل من السابق ، ورفع درجة التنسيق بين الطرفين اليمني والسعودي. وثمن المستشار “الدباني” الدور الكبير للمملكة العربية السعودية في دعم اليمن ودعم وزارة الداخلية.

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