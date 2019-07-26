شكرا لقرائتكم خبر عن الريال اليمني ينهار مع اغلاق محلات الصرافة ابوابها مساء اليوم ... اسعار الصرف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استمر أسعار صرف العملات الأجنبية ارتفاعها مقابل الريال اليمني، في تعاملاته مساء اليوم الجمعة.

هذا وحذر خبراء اقتصاديين من قرب نفاذ الوديعة السعودية، وتأثير ذلك على انهيار العملة في الفترة القادمة، في حال استمر الفساد وعدم وجود إصلاحات حقيقية.

وكانت أسعار الصرف للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني، مساء اليوم الجمعة الموافق 26 يوليو 2019م، على النحو التالي:

العملة سعر البيع سعر الشراء

سعر الدولار الأمريكي` 578 583

سعر الريال السعودي 152 153

سعر الدرهم الإماراتي 153 155

أسعار اليورو الأوروبي 627 630

أسعار الجنيه الاسترليني 714 720

أسعار الدولار الكندي 413 417

سعر جنيه مصري 29 30

سعر الريال القطري 137 141

سعر الدينار الكويتي 1651 1702

أسعار الريال العماني 1455 1480

أسعار الدينار الأردني 759 764

أسعار الدينار البحريني 1429 1458