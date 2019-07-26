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الريال اليمني ينهار مع اغلاق محلات الصرافة ابوابها مساء اليوم ... اسعار الصرف

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عدن - ياسمين التهامي - استمر أسعار صرف العملات الأجنبية ارتفاعها مقابل الريال اليمني، في تعاملاته مساء اليوم الجمعة.

هذا وحذر خبراء اقتصاديين من قرب نفاذ الوديعة ، وتأثير ذلك على انهيار العملة في الفترة القادمة، في حال استمر الفساد وعدم وجود إصلاحات حقيقية.

وكانت أسعار الصرف للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني، مساء اليوم الجمعة الموافق 26 يوليو 2019م، على النحو التالي:

العملة    سعر البيع    سعر الشراء
سعر الدولار الأمريكي`    578    583
سعر الريال السعودي    152    153
سعر الدرهم الإماراتي    153    155
أسعار اليورو الأوروبي    627    630
أسعار الجنيه الاسترليني    714    720
أسعار الدولار الكندي    413    417
سعر جنيه مصري    29    30
سعر الريال القطري    137    141
سعر الدينار الكويتي    1651    1702
أسعار الريال العماني    1455    1480
أسعار الدينار الأردني    759    764
أسعار الدينار البحريني    1429    1458

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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