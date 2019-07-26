شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن قرار وشيك بتغيير قيادات كبيرة في الجيش اليمني(تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصادر عسكرية يمنية عن ترتيبات تجريها السعودية مع قيادة الجيش اليمني لإحداث تغييرات داخل قواتها.

وقالت المصادر: إن ترتيبات عسكرية تقوم بها الرياض مع قيادة الجيش، وأن اجتماعات مكثفة عقدت في محافظة مأرب ( شرق البلاد) على مستوى القيادات العسكرية في وزارة الدفاع.

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وأضافت : لقاءات أخرى تجري بين قيادة الجيش مع قائد القوات السعودية التي تسلمت ملف العمليات العسكرية من القوات الإماراتية بعد اعلان انسحابها في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأكدت أن هناك توجها سعوديا لدعم جبهات القتال التابعة للقوات الحكومية ضد الحوثيين بأسلحة وعتاد حربي.

وبحسب المصادر فإن القيادة العسكرية اليمنية بينها الفريق الركن، قد تجاوبت مع الإقتراحات السعودية لتغييرات في الجيش اليمني من أجل تحريك ملف العمليات العسكرية ضد المتمردين الحوثيين تمهيدا لحسم المعركة ضدهم.