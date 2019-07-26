عاجـــل : قرار جديد بتعيين البخيتي بهذا المنصب الحكومي !

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - قرار جديد بتعيين البخيتي بهذا المنصب الحكومي !

أصدر مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية سرار يافع محافظة أبين، فوزي محمد علي المخيري، امس الأول، قراراً إدارياً قضى بتكليف الزميل صالح البخيتي رئيساً لقسم الإعلام التربوي بمكتب التربية بالمديرية اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

ويعد "البخيتي" الذي يعمل حالياً مدرساً للغة الانجليزية بثانوية سرار، واحداً من الصحافيين الذين لعبوا دوراً كبيراً من خلال وسائل الإعلام المختلفة في نقل هموم ومعانات أبناء المديرية للجهات المسؤولة في الدولة والمنطمات والصناديق الداعمة.