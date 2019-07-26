شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يأمر بقتل ’’معتز مطر’’ و’’محمد ناصر’’ و’’أيمن نور’’ وتقطيعهم على طريقة ’’خاشقجي’’ (فيديو... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تشن وسائل إعلام مصرية رسمية حملة تحريض واسعة على رموز سياسية معارضة لنظام عبدالفتاح السيسي، وعلى رأسها الإعلاميين الشهيرين معتز مطر ومحمد ناصر، وكذا السياسي الليبرالي البارز، ايمن نور، والمتواجدين خارج مصر.

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وفي فيديو رصده محرر "بويمن" عرض الإعلامي معتز مطر، على برنامجه الشهير، "مع معتز" تسريبات مصورة لوزيرة الهجرة المصرية وهي تتحدث عن توجيهات صريحة بقتل وتقطيع من يستهدف مصر ممثلة بقيادتها الحالية وعلى راسها الرئيس السيسي.

وظهر إعلاميون تابعون للسيسي يدعون بشكل صريح إلى قتل واغتيال معتز مطر والمذكورين أعلاه وكل قيادات الإخوان المسلمين المتواجدين خارج مصر.

وعلق الإعلامي معتز مطر، على التحريضات بالتطرق إلى جريمة قتل خاشقجي ، مؤكدا أن الجريمة لم تكن تستهدف خاشقجي وحده إنما تهدف لإرهاب كافة الأصوات والأقلام المعارضة للأنظمة القمعية، على حد تعبيره.

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