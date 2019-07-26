شكرا لقرائتكم خبر عن من قلب صنعاء .. شاهد محمد العرب الإعلامي الشهير يفاجئ الجميع ويكشف عن ’’مخطط خليجي’’ لـ ’’احتلال... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الإعلامي الشهير محمد العرب عن مخطط خطير لدولة خليجية يستهدف احتلال أراض وممتلكات في العاصمة اليمنية صنعاء.

حيث نشر الاعلامي البحريني محمد العرب موفد قناتي العربية والحدث في اليمن معلموات ووثائق حول قيام شيخة من أسرة خليجية حاكمة بعمليات شراء ضخمة تهدف لاحتلال أراضي بالعاصمة اليمنية صنعاء.

قد يهمك ايضاً:



- من قلب صنعاء .. شاهد محمد العرب الإعلامي الشهير يفاجئ الجميع ويكشف عن ’’مخطط خليجي’’ لـ ’’احتلال صنعاء’’ (صورة)

- عاجل : انسحاب مفاجئ للحوثيين من الحديدة ومصادر تكشف الأسباب و(التفاصيل)

- عاجل : السيسي يأمر بقتل ’’معتز مطر’’ و’’محمد ناصر’’ و’’أيمن نور’’ وتقطيعهم على طريقة ’’خاشقجي’’ (فيديو صادم)

- السعودية تفاجئ الجميع وتعلن موعد بدء إجازة عيد الأضحى المبارك وعدد أيام الإجازة..!!

- ضربة جديدة وموجعة للرياض.. وأبوظبي تطير إلى طهران.. وحرب شاملة تجتاح الخليج .. وعبدالباري عطوان يدق ‘‘جرس الإنذار’’ ويكشف (تفاصيل الكارثة)

- سلطان عمان يفاجئ قادة الخليج بإعلان غير مسبوق .. ويوجه رسالة حاسمة للحكومة السعودية

Advertisements

- في أحدث إطلالة .. ”مي عزالدين” تثير الجدل وتهز ”انستجرام” بجلسة تصوير جريئة .. (صور)

- عاجل .. ”بن سلمان” و ”بن زايد” يتلقيان هذا الخبر الكارثي و”ترامب” يتدخل بشكل عاجل قبل قليل لإنقاذهما.. شاهد

- شاهد بن سلمان يزور الشيخ العودة ويطلب نصيحته.. والمدعي العام يطالب بإعدامه بعد تقييده بهذه الطريقة المفزعة (فيديو صــادم)

وقال العرب في سلسلة تغريدات على حساب في “تويتر” رصدها “نافذة اليمن” – “هذه الشيخة من ال ثاني اشترت امس ثلاث عمارات في صنعاء …؟.

وأضاف “ماذا يريد تنظيم الحمدين الارهابي من اليمن.

ونشر وثيقة للشيخة القطرية التي اشترت 3 عمارات في صنعاء وقال “أملك كل المعلومات من خلال شرفاء صنعاء الذين يعرفون ان خطط قطر قذرة وقبيحة …؟"

وتابع “أخبروها ان اوراقها كاملة عندي بما فيها أوراق وكيل أعمالها الحوثي والسمسار الحوثي ايضا تبا لكم.

وأشار في تغريدة ضمن سلسلة تغريداته مدللا بوثيقة “هذه وثيقة من اصل 36 وثيقة سلمتها للجهات المختصة لان عملية الشراء تقع تحت طائلة القانون فهي اولا تمويل للارهاب وثانياً اغتصاب املاك يمنيين في سجون المليشات.