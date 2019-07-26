شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تفاجئ الجميع وتعلن موعد بدء إجازة عيد الأضحى المبارك وعدد أيام الإجازة..!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خطيبة ”خاشقجي” تفجر مفاجأة : جمال لا زال حيًا.. وتوجه سؤالًا محرجا ”لابن سلمان” .. تعرف عليه فتاة سعودية ترقص بالقرب من ”الكعبة” بملابس ”فاضحة” ..ولوحات عريضة ”ماجنة” على طرقات مكة.. فيديو صادم

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