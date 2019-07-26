تراند اليوم : عــــــــاجل .. إنفجار انتحاري في مكة و صحن المطاف يغرق بالدماء.. استنفار عاجل للأمن السعودي في المسجد الحرام وتطويق الكعبة (صورة + فيديو)

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــاجل .. إنفجار انتحاري في مكة و صحن المطاف يغرق بالدماء.. استنفار عاجل للأمن السعودي في المسجد الحرام وتطويق الكعبة (صورة + فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أظهر مقطع فيديو تناقله مغردون سعوديون على موقع "تويتر"، صحن المطاف وهو غارق في الدماء، فيما استنفر الأمن السعودي بالمسجد الحرام وقام بتطويق
وزعم متناقلو الفيديو، أن انتحاريًا فجّر نفسه أمام الكعبة المشرفة وتحول إلى أشلاء وتناثرت الدماء في صحف المطاف، فيما قام الأمن في المسجد الحرام بتطويق الكعبةوإبعاد الحجيج.
ورصد مقطع الفيديو، الدماء في صحن المطاف؛ وتحديدًا أمام الحجر الأسود، بينما يقوم الأمن السعودي المكلف بحماية المسجد الحرام، بإبعاد الحجاج عن المنطقة.
من جانبها، كشفت "هيئة مكافة الإشاعات" في السعودية، أن الفيديو قديم ويعود تاريخه إلى عام 2017، وأن ما حدث هو تقيؤ امرأة للدماء في صحن المطاف أثناء طوافها أمام الكعبة، فيما أسعفها رجال الأمن بالمسجد الحرام.
وقالت الهيئة: إن "الفيديو المتداول عن إنتحاري يفجر نفسه أمام الكعبة المشرفة غير صحيح، والفيديو الحقيقي نشر عام 2017 لإمرأة تعاني من حالة مرضية مزمنة وتتقيأ الدم قبل وفاتها".
يشار إلى أن الفيديو انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وزعم البعض أن الكعبة لم تتضرر ولم يصب أي حاج بأذى بعد تفجير الانتحاري نفسه.
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