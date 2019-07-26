تراند اليوم : عاجـل: الميسري يعلن انضمامه للمجلس الانتقالي الجنوبي .. شاهد الصورة

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلن رئيس فرع حزب المؤتمر الشعبي العام في مديرية مودية انضمامه لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي . وقال عضو اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر ورئيس الفرع في مديرية مودية حسين بن دحة الميسري انضمامه واعضاء الحزب في المديرية الى المجلس الانتقالي الجنوبي لاستعادة الدولة الجنوبية. Advertisements ووجه بن دحة رسالة الى لجنة الحوار ممثلة بعضو الجمعية الوطنية والقيادي المعروف عباس العسل ونائب رئيس المجلس الانتقالي في المديرية محمد سالم محمد مؤكدا انضباطه واعضاء الحزب والتزماهم بأدبيات المجلس في المرحلة القادمة والعمل على استعادة الدولة والهوية الجنوبية . *من محمد الحنشي



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