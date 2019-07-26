تراند اليوم : عاجل ..الإعلان رسميا عن وفاة الشيخ سلطان البركاني بنوبة قلبية حادة

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل ..الإعلان رسميا عن وفاة الشيخ سلطان البركاني بنوبة قلبية حادة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - انتقل الى رحمة الله يوم الاربعاء الشيخ سلطان البركاني مدير الامن العام بمنطقة النشمة التابعة لمحافظة تعز .

وكشفت المصادر ان المتوفي لا يمت بصلة لرئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني الا انه من نفس المنطقة.

مشيرة الى انه تعرض لنوبة قلبية حادة اثناء ممارسته لعمله وتم اسعافه الى مستشفى خليفة في منطقة التربة - حجرية الا ان القدر كان اسرع .

والفقيد من نفس منطقة - البركاني - التي ينتمي اليها رئيس مجلس النواب ويحمل رتبة عميد .

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته والهم اهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون