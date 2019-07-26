تراند اليوم : ممثلة لبنانية تفضل الظهور عارية بدلاً من العمل مع هذا الممثل!..شاهد(فيديو)

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ممثلة لبنانية تفضل الظهور عارية بدلاً من العمل مع هذا الممثل!..شاهد(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - لندن- “القدس العربي”: تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للممثلة اللبنانية باميلا الكيك اثناء حلولها ضيفة على برنامج “أكلناها” الذي يقدمه الممثل السوري باسم ياخور.

وظهرت فيه وهي ترد على سؤال افتراضي طرحه مقدم البرنامج حيث خيرها بين العمل في فيلم عالمي مع ممثل يحمل الجنسية الإسرائيلية وبين الظهور في مشهد جريء جداً ومن دون ملابس مقابل مليون دولار أميركي.

ورداً على ذلك قالت: “الجواب الأول أف” لافتة إلى أن الاهتمام بالنقود لا يشكل أولوية بالنسبة إليها وأنها تختار وتعمل وفقاً لإحساسها.

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وأضافت أنها تختار الإجابة الثانية خصوصاً أن موضوع الإسرائيلي واليهودي كبير جداً بحسب تعليقها.

وأطلقت إجابتها موجة كبيرة من الجدل على الحسابات التي أعادت نشر المقطع المصور. وأعرب بعض المتابعين عن فخرهم بموقفها فيما لفت آخرون إلى أنه يمكن المبلغ الكبير أن يغير رأي أي شخص.