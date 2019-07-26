تراند اليوم : عاجل: وفي غاية الخطورة.. وزير الخارجية المستقيل خالد اليماني يوجه ضربة موجعة للرئيس هادي والتحالف ويصل الى العاصمة صنعاء ويسلم نفسه للحوثيين

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: وفي غاية الخطورة.. وزير الخارجية المستقيل خالد اليماني يوجه ضربة موجعة للرئيس هادي والتحالف ويصل الى العاصمة صنعاء ويسلم نفسه للحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ذكرت مصادر اعلامية حوثية ان وزير الخارجية اليماني المستقيل من منصبه خالد اليماني قد وصل الى العاصمة صنعاء .وسلم نفسه للسلطات الانقلابية .

وكشفت تسريبات اعلامية من قبل وسائل اعلامية تابعة للميليشيات ان اليماني وصل بالفعل وان مهدي المشاط شخصيا هو من كان في استقباله .

الا ان اللافت ان قناة المسيرة التزمت الصمت ولم تعلن شيء حيال هذا الموضوع .

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وكان وزير الخارججية في الحكومة الشرعية قدسافر الى نيويورك ومن هناك قدم استقالته من منصبه رسمياً إلى الرئيس اليمني عبد ربه هادي.

وكان اليماني تولى منصبه وزيراً للخارجية في الحكومة اليمنية، بعد أن كان المندوب الدائم للأمم المتحدة لسنوات.

وتأتي استقالة اليماني من وزارة الخارجية، بالتزامن مع انتداب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لمساعدته، لمتابعة الاتصالات مع الأطراف المعنية للدفع بجهود السلام في اليمن.

وكان الیماني، قد أكد منذ فترة أن أزمة الیمن تقترب من مراحل?ا الأخیرة، وأن الأمر يتطلب بعض الحكمة.

وفي مقابلة صحافية، قال اليماني إن كل الأزمات عبر التاريخ انت?ت وتنت?ي على طاولة المفاوضات وتصل إلى حلول.

وحذر وزير الخارجية اليمني السابق من انهيار اتفاق السوید، نتیجة لتعنت الميلیشیات الحوثية، ورفض?ا لمبدأ الانسحاب من الحدیدة، والقبول بعودة مؤسسات الشرعیة إلی?ا.