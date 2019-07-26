تراند اليوم : السفير احمد علي عبد الله صالح يخرج عن صمته يباغت الجميع بهذا الرد على ماذكره تعليق محمد عبد السلام بشأن مقتل والده ومشاركة اخوانه في دفن والده

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن السفير احمد علي عبد الله صالح يخرج عن صمته يباغت الجميع بهذا الرد على ماذكره تعليق محمد عبد السلام بشأن مقتل والده ومشاركة اخوانه في دفن والده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - علقت أسرة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على رواية ناطق مليشيا الحوثي محمد عبدالسلام حول واقعة قتل صالح.

وقال مصدر مقرب من أسرة الرئيس الراحل صالح أنه قتل حين كان يقاتل في منزله ليس دفاعا عن نفسه وبيته فحسب بل دفاعا عن وطنه وشعبه ومبادئه وعن الثورة والجمهورية والوحدة ودفاعا عن إرادة وكرامة كل اليمنيين وحقهم في الحياة الكريمة بعيدا عن كل أشكال التعصب والعنصرية والأحقاد والكراهية.

وأضاف المصدر أن أولاد صالح وكافة أفراد أسرته ومعهم كل الشرفاء في اليمن سيظلون أوفياء لمبادئه ونهجه الوطني ولن يفرطوا فيها أبدا.

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وأردف أن الرئيس الراحل سيظل بكل إنجازاته العظيمة خالدا في كل القلوب وفي صفحات التاريخ.

وكان ناطق مليشيا الحوثي محمد عبدالسلام قد قال في لقاء مع قناة روسيا اليوم أن صالح قتل بطريقة عفوية اثناء محاولته الهروب من صنعاء.

وكان الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام قد تحدث لوكالة الانباء الروسية سبوتنيك قائلا ان صالح قتل بطريقة عفوية اثناء محاولة خروجه من العاصمة صنعاء وان اولاده شاركوا في عملية الدفن.