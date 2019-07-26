تراند اليوم : وردنا الان..ولي العهد السعودي يباغت والده الملك سلمان وكل القيادات الاماراتية ويوجه لولي عهد ابو ظبي ضربة ساحقة ويجعل قيادات الانتقالي الجنوبي تتخلي عنه

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وردنا الان..ولي العهد السعودي يباغت والده الملك سلمان وكل القيادات الاماراتية ويوجه لولي عهد ابو ظبي ضربة ساحقة ويجعل قيادات الانتقالي الجنوبي تتخلي عنه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال الناشط والمحلل السياسي الجنوبي عبد الملك العيدوسي ان السعودية تمكنت من الرد بسرعة خاطفة على انسحاب القوات الاماراتية من اليمن.

واضاف على صفحته الشخصية " ستحرم ابو ظبي من كل ما خططت له في الجنوب من احتلال للمواني الهامة والجزر الفريدة .

مشيرا الى ان القوات السعودية التي حلت في عدن مكان ستزيل كل تأثير للقوات الاماراتية التي تواجدت في الجنوب لفترة طويلة.

واختتم منشوره بالقول " السعودية تملك السلاح والقوة وتأثيرها اقوى من تاثير الامارات على المستوى الاقليميوالدولي وبالتالي تستطيع استمالة قيادات من المجلس الانتقالي والتخلي عن الامارات كحليف لا يمكن الوثوق فيه.

من وجانبه تحدث الصحفي اليمني البارز فتحي بن لزرق عن المعدات العسكرية والآليات السعودية التي وصلت إلى عدن.

ومضى بن لزرق يقول:" ‏المعدات العسكرية والاليات السعودية التي وصلت الى عدن هي دفعة اولى من تجهيزات سعودية لاقامة قاعدتين لقوات التحالف العربي في عدن بقيادة سعودية"

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واضاف بالقول: الاولى ستكون شرق مدينة عدن تحديدا شرق العريش والثانية غربا تحديدا غرب صلاح الدين.

واختتم بقوله والتجهيزات الواصلة هي لبدء اقامة وتشييد المعسكرين.

ووصلت الى مدينة عدن معدات سعودية عسكرية دعما وتعزيزا للقوات العسكرية السعودية المتواجدة بعدن.